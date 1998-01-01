На коленях вползла: Цискаридзе о том, как Лолита уговаривала дать ей урок балета

Николай Цискаридзе в эфире программы «Секрет на миллион» рассказал, как Лолита Милявская уговаривала его заняться с ней балетом. В программе сольного концерта певицы был запланирован номер на песню «Мне жаль», во время которого Милявская появлялась на сцене в пуантах и пачке. Чтобы уговорить Цискаридзе, она пошла на крайние меры, но со своейственной ей грандиозной долей юмора.
Цискаридзе Лолите не отказал и согласился поставить с ней балетный номер. Как рассказал танцор в том же эфире, Милявская все сделала грамотно и вызвала восторг у публики.
Ранее Пятый канал сообщал, что Лолита разоблачила мошенников, действующих от ее имени.