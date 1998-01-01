На коленях вползла: Цискаридзе о том, как Лолита уговаривала дать ей урок балета

Николай Цискаридзе в эфире программы «Секрет на миллион» рассказал, как Лолита Милявская уговаривала его заняться с ней балетом. В программе сольного концерта певицы был запланирован номер на песню «Мне жаль», во время которого Милявская появлялась на сцене в пуантах и пачке. Чтобы уговорить Цискаридзе, она пошла на крайние меры, но со своейственной ей грандиозной долей юмора.

— Представляешь, идет обед, люди едят и вдруг ползет очень крупная дама, но еще не все видели, что это знаменитая певица и телеведущая. В общем было весело! Когда она кинулась к моим ногам и говорит: «Умоляю, не откажите»», — передает слова танцора сайт Teleprogramma.pro.

Цискаридзе Лолите не отказал и согласился поставить с ней балетный номер. Как рассказал танцор в том же эфире, Милявская все сделала грамотно и вызвала восторг у публики.

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Ранее Пятый канал сообщал, что Лолита разоблачила мошенников, действующих от ее имени.