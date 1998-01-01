Лолита разоблачила мошенников, действующих от ее имени

, 13:01 Видео 144

Певица записала видеообращение, в котором рассказала, как пытаются обмануть пользователей сети.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, Instagram @lolitamilyavskaya

Известная эстрадная певица Лолита Милявская записала видеообращение, в котором попросила поклонников быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Неожиданно для себя звезда обнаружила, что в социальных сетях от ее имени пытаются обмануть пользователей. В одном из «фейковых» аккаунтов Instagram от лица певицы подписчикам предлагают пройти опрос и получить за это неплохое вознаграждение. В призовой фонд якобы входят даже машины и квартиры. Однако на деле таким образом хитрые пользователи хотят выманить деньги у поклонников звезды.

В своем видео Лолита отметила, что обращается к поклонникам в буквально «ночной рубашке». Неожиданную новость певица узнала прямо перед сном и решила, не откладывая в долгий ящик, предостеречь фанатов от необдуманных действий.

В комментариях поклонники поблагодарили любимицу за предупреждение и подчеркнули, что она великолепно выглядит даже перед сном и без макияжа. 

— Без макияжа и краски кожа гладкая, ровная и приятный цвет. Да, в ее возрасте далеко не каждая так смотрится.

— Самая лучшая! Настоящая! Обожаю!

— Без косметики на все сто баллов! Честное слово! - писали юзеры.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лолита топила горе в наркотиках и алкоголе. Об этом певица сама рассказала в одном из интервью. 

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