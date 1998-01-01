Рабочие в течение двух дней сносили 30-метровую стелу «Монумента боевой славы Советских Вооруженных Сил», установленную во Львове. Об этом на странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Он отметил, что 1 марта рабочие «трудились» над тем, чтобы снести стелу около шести часов, однако у них ничего не получилось. «Справиться» с памятником удалось только 2 марта.

По информации издания Рoliteka, демонтаж «Монумента боевой славы Советских Вооруженных Сил» начался еще 17 декабря 2018 года. Его части городская администрация на полном серьезе передала в местный музей «Территория террора».

Памятник был установлен во Львове в мае 1970 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что в украинском поселке Марковка на месте снесенного памятника Владимиру Ленину установили статую Чиполлино.