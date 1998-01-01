Звезда фильма «День рождения Буржуя» и «Роксолана» умер на Украине

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Сергею Романюку было 65 лет.

Фото: www.facebook.com @ruslan.martsinkiv

Народный артист Украины Сергей Романюк умер в Ивано-Франковске после продолжительной болезни. Причина смерти пока не сообщается. Известно, что в последнее время он очень сильно исхудал и передвигался при помощи палочки.

— До глубины души задело сообщение о смерти актера Сергея Романюка… Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с «Новым театром» и мог дать фору любому молодому, — написал на своей странице мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

О дате и времени похорон артиста пока не сообщается.

Российскому зрителю Романюк хорошо знаком ролями в таких фильмах, как «День рождения Буржуя», «Роксолана», «Возвращение Мухтара», «Брат за брата» и многих других. Всего в его фильмографии более 120 картин. А в 2004 году снялся в клипе группы ВИА Гра на песню «Биология».

В одном из интервью актер с удовольствием вспоминал свою работу в картине «Левиафан» и очень высоко отзывался о режиссере Анрее Звягинцеве.

С 1972 года Сергей Романюк играл на сцене областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.

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