Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в предпраздничную неделю и 8 марта

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Жителей Северной столицы и гостей города ожидают перепады температуры.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Вяткин, Пятый канал

Заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич рассказал Пятому каналу, какая погода ждет петербуржцев и гостей города в течение предпраздничной недели, а также в Международный женский день.

— В понедельник, 4 марта, в городе температура ночью — до десяти градусов мороза, по области может быть до -15. Днем столбик термометра повысится до -1 — -3 градусов, преимущественно, без осадков, — сказал метеоролог.

Во вторник, 5 марта, уже начиная с ночных часов и в течение всего дня, может повториться субботний сценарий, когда город на Неве окутали метели, и можно было наблюдать редкое природное явление — зимнюю грозу. Температура составит около ноля градусов, то есть возможна гололедица.

6 — 7 марта станет опять морозно — до -10 — -12 градусов, днем -5 — -6.

В праздничные дни будет снова идти снег, в том числе мокрый, и потеплеет.

Синоптик обратил внимание, что при таких частых колебаниях температуры атмосферное давление также нестабильно.

— Метеочувствительным людям стоит быть повнимательнее, — отметил он.

Как ранее сообщал Пятый канал, в субботу, 2 марта, из-за метели и снегопада несколько самолетов не могли приземлиться в Санкт-Петербурге, десятки пассажиров не могли вылететь в пункт назначения. Boeing-767 «Узбекских авиалиний», прилетевший из Ташкента, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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