Почему алкоголь может исчезнуть с прилавков магазинов

Алкоголь может исчезнуть из магазинов в связи с долгами по штрафам у торговых компаний, пишут «Известия». В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) обратили внимание, что за неоплаченные долги может быть приостановлена продажа алкогольных напитков.

Долги отслеживаются через систему казначейства ГИС ГМП. Власти получили право на контроль за ними в 2019 году. Компаниям, у которых есть подобные нарушения, чиновники могут моментально приостановить лицензию на реализацию алкогольной продукции.

В АКОРТе «Известиям» рассказали, что подобные «звоночки» уже зафиксированы в разных регионах нашей страны. Магазинов, которые временно лишились лицензии, насчитывают порядка десяти.

При этом сети жалуются, что в системе присутствуют ошибки — давно погашенные штрафы там значатся как неоплаченные. По их данным, были ситуации, когда лицензию приостанавливали необоснованно, из-за таких вот пробелов в системе.

В связи с этим, в Минфине сообщили, что рассматривают возможность дать торговцам доступ к данным о штрафах.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в России перед 8 марта может исчезнуть популярный иностранный парфюм.