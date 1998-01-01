Тотальный произвол: Подростки пустили пулю в лоб женщине-охраннику в Петербурге

Трое подростков напали на женщину в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел вечером в субботу, 23 февраля, в детской городской больнице. Примерно в 20:00 посетители медучреждения выстрелили из пистолета в охранника женщину. Пуля попала в лоб пострадавшей.

Обо всех обстоятельствах трагедии сотрудники правоохранительных органов узнали не сразу. Только в воскресенье, 3 марта, женщина обратилась в клинику, чтобы специалисты извлекли пулю. После этого потерпевшая покинула медучреждение.

Сотрудники следственных органов начали проверку по факту инцидента, однако сотрудница охраны попросила прервать ее. Женщина заявила, что ни к кому претензий не имеет и считает, что произошедшее касается только ее.

Ранее Пятый канал сообщал, что мужчину ранили в глаз во время дорожного конфликта в Санкт-Петербурге.