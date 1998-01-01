Видео: В Пентагоне решили разнообразить виды полевой фортификации

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Теперь американские военнослужащие будут учиться рыть тоннели.

Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) предложило при проведении боевых операций использовать специальные тактические тоннели, передает телеканал «360».

До сих пор американская армия не применяла такой вид полевой фортификации, однако сталкивались со случаями использования таких тоннелей их противниками во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, в также в ходе сирийского конфликта.

Так как навыков строительства и использования подобных сооружений у специалистов Пентагона нет, то DARPA затребовало для этих целей 11 миллионов долларов.

В ведомстве отметили, что тоннели будут предназначены для поставки продовольствия и боеприпасов, а в случае необходимости их можно использовать для безопасного отвода своих военнослужащих с потенциального поля боя.

Ранее Пятый канал сообщал, что Пентагон объявил о разработке стратегии «Троянский конь» для РФ и Китая. Однако российские эксперты выразили недоумение — какой же это троянский конь, если о нем известно.

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