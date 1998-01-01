Чиновник «Роскосмоса» извинился, что назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Оскандалившийся начальник отдела нормативно-правового обеспечения госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков публично принес извинения за то, что назвал жителей хрущевок «скотобазой», и утверждает, что никого не хотел оскорбить.

— Написанные мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным с деятельностью госкорпорации «Роскосмос». Мои высказывания были сделаны сгоряча — я сам живу в «хрущевке» и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения. В своих высказываниях не хотел никого оскорбить , — написал Жарков в Facebook.

После этой публикации юрист удалил свой аккаунт в соцсети.

Как сообщал Пятый канал, ранее Жарков принял участие в дискуссии на Facebook по поводу реновации жилья, и высказал крайне негативное мнение по поводу людей, живущих в старом фонде. Вместе с тем, психиатр Наталья Панфилова рассказала Пятому каналу, что подобные девиации в чиновничьих головах — не что иное, как «головокружение от успехов».