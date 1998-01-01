Военнослужащий погиб на фрегате «Адмирал Григорович»

Командование Севастопольского гарнизона Черноморского флота подтвердило гибель военнослужащего. Трагедия произошла в воскресенье, 3 марта, на фрегате «Адмирал Григорович».

— По предварительным данным, военнослужащий по личной неосторожности упал с надстройки одного из кораблей, проходящих плановый ремонт, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. Выясняются все обстоятельства происшествия, — приводит сообщение представителя командования Крыминформ.

Корабль с начала февраля находится на ремонте в одном из доков «Севморзавода» в Севастополе. Его экипаж, как полагается в таких случаях, остается на борту.

«Адмирал Григорович» — вошел в состав Черноморского флота в марте 2016 года. Это головной корабль проекта 11356. Он оснащен ударным ракетным комплексом «Калибр-НК». Экипаж корабля насчитывает 200 человек.

Ранее Пятый канал публиковал видео запуска крылатых ракет российскими фрегатами «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводной лодкой «Краснодар» из Средиземного моря по объектам террористов в Сирии.