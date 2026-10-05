ВС РФ поразили подстанцию Кочеток и портовый пункт Вилково

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 15 0

Объект в Одесской области использовали для переброски грузов для боевиков ВСУ.

Поражены подстанция Кочеток и пункт Вилково

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Российские военные поразили электроподстанцию Кочеток в Харьковской области, которая, по данным Минобороны РФ, обеспечивала нужды ВСУ. Об этом 5 октября сообщили военные в мессенджере МАКС.

Удары наносились вечером 4 октября и в ночь на 5 октября. Среди пораженных объектов министерство также назвало портовый пункт Вилково в Одесской области. Как утверждается в сообщении, через него перебрасывали военные грузы украинских сил.

Ранее, 29 сентября, Минобороны сообщило о переходе под российский контроль Крейдянки в Харьковской области и Веселого Поля в ДНР. В той же сводке ведомство рассказало о действиях подразделений группировки «Центр».

По данным министерства, они нанесли поражение личному составу и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии. Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки оценили в число до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие «Мста-Б».

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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