Силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву

На местах падения обломков работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин
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Девять беспилотников, направлявшихся к Москве, уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. Об этом 5 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены девять беспилотников, летевших на Москву», — написал глава города.
Собянин также сообщил о работе экстренных служб на местах падения обломков. Сведения о пострадавших и повреждениях в приведенном сообщении не указаны.
Днем ранее, 4 октября, сообщалось об уничтожении еще пяти беспилотников на подлете к российской столице.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
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