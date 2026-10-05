Силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву

Девять беспилотников, направлявшихся к Москве, уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. Об этом 5 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены девять беспилотников, летевших на Москву», — написал глава города.

Собянин также сообщил о работе экстренных служб на местах падения обломков. Сведения о пострадавших и повреждениях в приведенном сообщении не указаны.

Днем ранее, 4 октября, сообщалось об уничтожении еще пяти беспилотников на подлете к российской столице.

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