Пародист Александр Песков перенес сложную операцию

Известный пародист Александр Песков находится в реанимации одной из московских больниц после перенесенной операции на поджелудочной железе, сообщает ТАСС со ссылкой на директора артиста Александра Волокина.

— Он идет на поправку. Операция была сложная, длилась пять часов , — заявил Александр Волокин.

Директор артиста добавил, что пародист вскоре будет переведен в обычную палату.

Выступление Александра Пескова в Москве, намеченное на 8 марта, предварительно перенесено на 12 апреля, но окончательная дата будет зависеть от самочувствия знаменитости.

Ранее Пятый канал сообщал, что пародист Александр Песков доставлен в столичную больницу.