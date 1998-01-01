Пародист Александр Песков перенес сложную операцию

Известный пародист Александр Песков находится в реанимации одной из московских больниц после перенесенной операции на поджелудочной железе, сообщает ТАСС со ссылкой на директора артиста Александра Волокина.
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Директор артиста добавил, что пародист вскоре будет переведен в обычную палату.
Выступление Александра Пескова в Москве, намеченное на 8 марта, предварительно перенесено на 12 апреля, но окончательная дата будет зависеть от самочувствия знаменитости.
Ранее Пятый канал сообщал, что пародист Александр Песков доставлен в столичную больницу.