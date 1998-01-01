Пародист Александр Песков госпитализирован в столичную больницу

Популярный пародист Александр Песков в среду, 27 февраля, госпитализирован в одну из больниц Москвы. Как стало известно Пятому каналу, артист пожаловался на плохое самочувствие и обратился к медикам.

Врачи посоветовали Пескову провести полное обследование, так как кроме обострения хронического заболевания у 57-летнего мужчины выявились осложнения в работе сосудов.

Обстоятельства уточняются.

Ранее Пятый канал рассказывал об основателе «Ералаша» Борисе Грачевском, который в минувшие выходные обратился к медикам после того, как неудачно упал на даче. У режиссера диагностировали травму плеча. От госпитализации он отказался и вернулся к активной работе.