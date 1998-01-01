Стало известно, что будут делить при разводе Собчак и Виторган

Слухи о серьезных проблемах в отношениях между Ксенией Собчак и Максимом Виторганом ходят в кулуарах уже достаточно давно. В окружении телеведущей и актера бытует мнение, что Виторган в случае официального развода, как и положено настоящему мужчине, покинет жилище налегке, сообщает Starhit. И это, несмотря на то, что Собчак в разы богаче супруга.

Максим Виторган на сегодняшний день имеет в собственности две квартиры в Москве и автомобиль. В то время как Ксения Собчак владеет тремя квартирами — две в столице, одна в Петербурге. Помимо этого, у телеведущей в собственности участок земли и дом на Рублевке площадью 350 квадратных метров, а также восемь нежилых помещений и люксовый авто.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Собчак и Виторган переживают расставание. Супруги были вместе на премьере фильма «Юморист», однако своим поведением поклонникам явно дали понять, что ждать развода осталось недолго.