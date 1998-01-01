Беглов наградил экс-главу полиции Петербурга и Ленобласти почетным знаком

Глава Петербурга Александр Беглов вручил бывшему начальнику главного управления МВД России по городу на Неве и Ленобласти генерал-лейтенанту полиции Сергею Умнову почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленобласти.
Градоначальник заявил, что за семь лет, которые Умнов руководил Главком, обстановка в Петербурге значительно улучшилась, а во время проведения крупнейших мероприятий международного уровня, в том числе Чемпионата мира по футболу летом 2019 года, правопорядок обеспечивался на должном уровне.
Также градоначальник отметил, что на протяжении многих лет сотрудники петербургской полиции качественно выполняли свою работу, а уровень безопасности неуклонно повышался.
Как сообщал Пятый канал, в понедельник, 4 марта, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нового руководителя — генерал-майора полиции Романа Плугина.
Генерал-лейтенант Сергей Умнов занимал этот пост с 2012 года. 8 февраля он был назначен помощником главы МВД.