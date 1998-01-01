Беглов наградил экс-главу полиции Петербурга и Ленобласти почетным знаком

Глава Петербурга Александр Беглов вручил бывшему начальнику главного управления МВД России по городу на Неве и Ленобласти генерал-лейтенанту полиции Сергею Умнову почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленобласти.

МВД России

Градоначальник заявил, что за семь лет, которые Умнов руководил Главком, обстановка в Петербурге значительно улучшилась, а во время проведения крупнейших мероприятий международного уровня, в том числе Чемпионата мира по футболу летом 2019 года, правопорядок обеспечивался на должном уровне.

МВД России

Также градоначальник отметил, что на протяжении многих лет сотрудники петербургской полиции качественно выполняли свою работу, а уровень безопасности неуклонно повышался.

Как сообщал Пятый канал, в понедельник, 4 марта, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нового руководителя — генерал-майора полиции Романа Плугина.

Генерал-лейтенант Сергей Умнов занимал этот пост с 2012 года. 8 февраля он был назначен помощником главы МВД.