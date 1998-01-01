Владимир Колокольцев представил нового главу полиции Петербурга и Ленобласти

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нового руководителя — генерал-майора полиции Романа Плугина.

Указ о назначении Плугина был подписан президентом Владимиром Путиным 28 февраля.

— Уверен, что его богатый практический опыт, организаторские способности будут востребованы и здесь, в новой должности, и позволят нацелить личный состав на эффективное выполнение поставленных задач, — отметил Колокольцев.

Юао.мск.мвд.рф

Роман Плугин родился 10 марта 1975 года в Ставрополе. В 1996 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России. Начинал службу оперуполномоченным отделения уголовного розыска в Рязани. В 2010 году окончил Российскую академию госслужбы при президенте России. Спустя три года стал начальником отдела специальных операций ГУСБ МВД России. Награжден двумя медалями: «За доблесть в службе» и «За боевое содружество».

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин призвал МВД наладить механизмы работы с жалобами от бизнеса.