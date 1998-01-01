Владимир Колокольцев представил нового главу полиции Петербурга и Ленобласти

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нового руководителя — генерал-майора полиции Романа Плугина.
Указ о назначении Плугина был подписан президентом Владимиром Путиным 28 февраля.
— Уверен, что его богатый практический опыт, организаторские способности будут востребованы и здесь, в новой должности, и позволят нацелить личный состав на эффективное выполнение поставленных задач, — отметил Колокольцев.
Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин призвал МВД наладить механизмы работы с жалобами от бизнеса.