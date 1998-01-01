Владимир Колокольцев представил нового главу полиции Петербурга и Ленобласти

, 15:01 46

Личный состав ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области познакомился с новым руководителем.

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нового руководителя — генерал-майора полиции Романа Плугина.

Указ о назначении Плугина был подписан президентом Владимиром Путиным 28 февраля.

— Уверен, что его богатый практический опыт, организаторские способности будут востребованы и здесь, в новой должности, и позволят нацелить личный состав на эффективное выполнение поставленных задач, — отметил Колокольцев.

Юао.мск.мвд.рф

Роман Плугин родился 10 марта 1975 года в Ставрополе. В 1996 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России. Начинал службу оперуполномоченным отделения уголовного розыска в Рязани. В 2010 году окончил Российскую академию госслужбы при президенте России. Спустя три года стал начальником отдела специальных операций ГУСБ МВД России. Награжден двумя медалями: «За доблесть в службе» и «За боевое содружество».

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин призвал МВД наладить механизмы работы с жалобами от бизнеса.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:34
Кит Флинт свел счеты с жизнью, заявляет официальная страница The Prodigy
15:26
«Местами даже недееспособен»: Украинский психиатр поставил диагноз Порошенко
15:13
Видео: Снежные лавины накрыли шоссе с автомобилями в США
15:01
Владимир Колокольцев представил нового главу полиции Петербурга и Ленобласти
14:59
Гуайдо планирует вернуться в Венесуэлу и поднять новую волну митингов
14:49
Евросоюз продлил санкции против Виктора Януковича — видео
14:38
Тотальный произвол: Подростки пустили пулю в лоб женщине-охраннику в Петербурге
14:30
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
14:26
Правда или мистика: Гадалка назвала дату смерти Бориса Моисеева
14:19
Радикалы из «Правого сектора»* захватили храм на Украине
14:10
Убийство замдиректора крупной фирмы в Орске попало на видео
13:59
Карнавал с метанием селедки: Как во Франции отмечают праздник моряков и рыбаков
13:54
Фото: СК изъял баллоны с «веселящим газом» из клубов после ДТП в Петербурге
13:44
Тяжелораненого дальневосточного леопарда спасли в Приморье — видео
13:19
Видео: Рабочего убило манипулятором на предприятии в Елабуге
13:08
Как в Великобритании «отмечают» годовщину отравления Скрипалей — репортаж
12:52
Россия заинтересована в укреплении торговых отношений с Катаром
12:39
«Женщина, которая поет»: Галкин снял на видео выступление Пугачевой на празднике
12:25
Прокуратура ЕАО проверит морги на предмет «самообслуживания»
12:16
Российские лыжники заняли весь пьедестал в первый день Зимней Универсиады

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама