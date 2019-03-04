Фото: Как выглядела Ким Кардашьян в детстве

Американская телезвезда и фотомодель Ким Кардашьян опубликовала на странице в Instagram свое детское фото, сделанное в 1986 году. На снимке 6-летняя будущая знаменитость сидит на заднем сиденье автомобиля. В руках у девочки большая мягкая игрушка, на лице очаровательная улыбка.

Детская фотография Ким Кардашьян буквально за пару часов набрала более 1,1 миллиона лайков. Многие поклонники телезвезды отметили, что знаменитость выглядит на фото как святая.

— Только у святой могут быть такие глаза

— Так очаровательна

— Ты всегда была красавицей

— Ты такая милая! — комментируют фото подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 4 Мар 2019 в 9:22 PST

Ранее Пятый канал сообщал, что Ким Кардашьян поддержала младшую сестру Хлои, которой изменил парень. Американская звезда заступилась за сестру в Twitter, ответив всем на претензии о ее поведении.