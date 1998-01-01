Ким Кардашьян поддержала младшую сестру Хлои, которой изменил парень

Американская телезвезда Ким Кардашьян заступилась за свою младшую сестру Хлои в Twitter. До этого в СМИ появилась информация, что бойфренд Хлои Кардашьян, баскетболист Тристан Томпсон изменил ей с моделью Джордин Вудс. Пользователи соцсетей начали интересоваться — каково младшей Кардашьян выходить в свет после недавней измены, и Ким отреагировала.

Would you prefer she lose the 💰 too? A single mom has to work too boo! This was a professional commitment planned far in advance and you better believe she is not waiting on anyone to pay her bills or provide for her daughter. PERDIODT!!! https://t.co/FU3VorGzqx — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 21 февраля 2019 г.

— Вы бы хотели, чтобы она потеряла и деньги тоже? Мать-одиночка тоже должна работать! Это была ее рабочая обязанность, запланированная заранее, — написала Ким Кардашьян в ответ на один из твитов о сестре.

Пользователи Twitter неоднозначно отреагировали на сообщение звезды.

— Я никогда не лезу в личную жизнь людей, но, пожалуйста, не оскорбляйте борьбу матерей-одиночек историей с Хлои. Она богата, имеет сильную команду поддержки и сестер, которые тоже миллиардеры. Я приветствую ее упорство, но тут явно неправильно подобраны слова.

— Дьявол упорно трудится, но семья Кардашьян упорней.

Ранее Пятый канал рассказывал об обнаженной фотосессии другой сестры Кардашьян, Кайли Дженнер.