Ким Кардашьян поддержала младшую сестру Хлои, которой изменил парень

Американская телезвезда Ким Кардашьян заступилась за свою младшую сестру Хлои в Twitter. До этого в СМИ появилась информация, что бойфренд Хлои Кардашьян, баскетболист Тристан Томпсон изменил ей с моделью Джордин Вудс. Пользователи соцсетей начали интересоваться — каково младшей Кардашьян выходить в свет после недавней измены, и Ким отреагировала.
Would you prefer she lose the 💰 too? A single mom has to work too boo! This was a professional commitment planned far in advance and you better believe she is not waiting on anyone to pay her bills or provide for her daughter. PERDIODT!!! https://t.co/FU3VorGzqx— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 21 февраля 2019 г.
Пользователи Twitter неоднозначно отреагировали на сообщение звезды.
— Я никогда не лезу в личную жизнь людей, но, пожалуйста, не оскорбляйте борьбу матерей-одиночек историей с Хлои. Она богата, имеет сильную команду поддержки и сестер, которые тоже миллиардеры. Я приветствую ее упорство, но тут явно неправильно подобраны слова.
— Дьявол упорно трудится, но семья Кардашьян упорней.
Ранее Пятый канал рассказывал об обнаженной фотосессии другой сестры Кардашьян, Кайли Дженнер.