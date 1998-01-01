Счет за спасение: Депутаты придумали, как привить рыбакам инстинкт самосохранения

Накануне паводка, а значит массовой эвакуации рыбаков с отколовшихся льдин, в московской областной Думе приготовили законопроект-сюрприз, который вводит принцип «спасение утопающих — дело кошельков самих утопающих».

По итогам каждой спецоперации будет составляться «акт проведенных работ» и оплачивать его будет счастливый спасенный — рыбак, пловец, любитель катамарана — в зависимости от времени года. Причем в смету войдет все, вплоть до веревки и спасательного круга, который стоит в среднем 2500 рублей.

А так, чем более сложная техника задействована, тем дороже — одно дело, когда на лодке бригада плывет, другое дело на вертолете летит. Даже подъем со дна морского тоже стоит своих денег. Оптом, правда, дешевле — разделят на всех причастных.

Все «за» и «против» инициативы выслушал Максим Лебедев.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Петербурге увеличат штраф за несанкционированный выход на лед.