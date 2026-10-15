Путин: Киев просит своих спонсоров остановить ответные удары России

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 36 0

Украинские власти пытаются добиться вмешательства на фоне последствий собственных действий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Киев просит зарубежных спонсоров повлиять на Россию, чтобы остановить ответные удары. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями «Деловой России».

«Они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть, но мы считаем, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать. Потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», — отметил президент.

По словам главы государства, украинская сторона пытается добиться прекращения российских ответных действий после собственных атак по различным объектам.

Владимир Путин подчеркнул, что накануне по некоторым НПЗ и дата-центрам ВСУ были предприняты попытки нанести удары, что привлечет к ответным действиям со стороны России.

«Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать над последствиями», — добавил глава государства.

Ранее Путин сообщил о том, что Россия хочет урегулировать ситуацию на Украине путем переговорного процесса на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер также призвал киевский режим и его западных спонсоров прекратить обвинять Москву в нежелании вести переговоры по урегулированию и принимать решения, исходя из «складывающихся на земле реалий».

Также президент России отмечал, что Киев не стремится остановить боевые действия и возобновить переговоры. Путин рассказал, что ранее украинская сторона предлагала возобновить переговорный процесс. Россия, по его словам, была готова к диалогу сразу после выборов в Госдуму.

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