«Зубы у нее неприятные»: Газманов рассказал о нападении агрессивной «рыбины»

Певец Олег Газманов рассказал о нападении, которому он подвергся во время отдыха на Мальдивах. Хулиганом, атаковавшим артиста, оказалась огромная рыба.

Об инциденте Газманов рассказал на своей странице в Instagram. Певец пояснил, что занимался дайвингом и снимал подводный мир на камеру, прикрепленную к селфи-палке — именно ей Олег отгонял агрессивную рыбу.

— Рыбина выглядит маленькой, на самом деле она около метра, толстая и быстрая. Зубы у нее неприятные. Если бы не было селфи-палки, не знаю, как и чем бы я отпихивался от нее, — признался певец.

На записи видно, что большая желтая рыба с темными полосками вдоль тела несколько раз пытается наброситься на Газманова. Подписчики певца помогли установить вид животного. Как оказалось, на звезду российской эстрады напал синеперый баллистод — самки этого вида очень агрессивны в период размножения. Скорее всего, неподалеку от «места встречи» находилось гнездо с икрой, которое рыба была готова защищать любой ценой.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Олег Газманов поздравил с днем рождения коллегу по сцене Игоря Николаева.