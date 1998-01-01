Что мужчины планируют подарить женщинам на 8 марта

Ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты намерены подарить мужчины женщинам на 8 марта.

Таковы выводы социологического опроса, в котором приняли участие около полутора тысяч представителей сильного пола. Практически все — 90% — заявили, что непременно поздравят своих избранниц с праздником.

К слову, по данным опроса, мужские намерения совпадают с женскими желаниями. Впрочем, не все мужчины оказались такими предсказуемыми. Одни хотят подарить своим дамам автомобиль, другие — экстрим, прыжок с парашютом, например.

Третьи уверены, заботы и внимания на праздник будет достаточно.

Ранее Пятый канал рассказывал, что названы самые востребованные туры на 8 марта.