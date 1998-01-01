Экс-главу Nissan освободят под залог в 9 миллионов долларов

Окружной суд Токио одобрил освобождение бывшего гендиректора компании Nissan Карлоса Гона под залог в размере девяти миллионов долларов. Его могут выпустить из тюрьмы уже во вторник, 5 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Самый высокооплачиваемый топ-менеджер в Японии был арестован в ноябре 2018 года. Следствие установило, что Гон приказывал своим подчиненным подделывать данные о выплатах, которые он получил за свою работу в Nissan Motors. Предположительно речь идет о сумме в 90 миллионов долларов (около шести миллиардов рублей), не указанной в налоговой декларации.

Ранее экс-глава японского автоконцерна согласился сотрудничать со следствием и признал свою вину. Теперь его адвокат выстраивает новую линию защиты, настаивая на том, что дело носит исключительно внутрикорпоративный характер.