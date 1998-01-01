«Неправда»: Волочкова о вызове на допрос по делу убитого 10 лет назад бизнесмена

Шабтай Генрихович Калманович — израильский и российский предприниматель, известный по спортивной деятельности и организации концертов звезд. В 2009 году его расстреляли в центре Москвы прямо в автомобиле. За два последующих года следствие не нашло ни исполнителей, ни заказчиков убийства и дело было приостановлено. В 2019 году появилась информация, что на дачу показаний по делу Калмановича снова вызывают отечественных звезд и расследование возобновлено.

Среди списка якобы «вызванных» числится балерина Анастасия Волочкова. Пятый канал узнал непосредственно у Волочковой, вызывали ли ее на допрос.

— Это абсолютнейшая неправда. Я видела этого человека (Калмановича — прим. ред.) один раз в жизни, — пояснила балерина.

Информацию также опроверг Геннадий Хазанов, указавший что первый раз слышит о каком-либо вызове от правоохранительных органов по делу Калмановича.

Ранее Пятый канал сообщал, что Волочкова хочет взыскать с бывшего мужа 100 миллионов рублей.