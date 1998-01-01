«Неправда»: Волочкова о вызове на допрос по делу убитого 10 лет назад бизнесмена

, 15:48 Эксклюзивное интервью 55

Геннадий Хазанов также опроверг информацию о том, что его вызывали в органы на тему скандального убийства 2009 года.

Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим

Шабтай Генрихович Калманович — израильский и российский предприниматель, известный по спортивной деятельности и организации концертов звезд. В 2009 году его расстреляли в центре Москвы прямо в автомобиле. За два последующих года следствие не нашло ни исполнителей, ни заказчиков убийства и дело было приостановлено. В 2019 году появилась информация, что на дачу показаний по делу Калмановича снова вызывают отечественных звезд и расследование возобновлено.

Среди списка якобы «вызванных» числится балерина Анастасия Волочкова. Пятый канал узнал непосредственно у Волочковой, вызывали ли ее на допрос.

— Это абсолютнейшая неправда. Я видела этого человека (Калмановича — прим. ред.) один раз в жизни, — пояснила балерина.

Информацию также опроверг Геннадий Хазанов, указавший что первый раз слышит о каком-либо вызове от правоохранительных органов по делу Калмановича.

Ранее Пятый канал сообщал, что Волочкова хочет взыскать с бывшего мужа 100 миллионов рублей.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

16:06
Госдума ввела запрет на создание хостелов в жилых помещениях
15:57
Путин потребовал от банков не накручивать льготную ставку по ипотеке выше 6%
15:48
«Неправда»: Волочкова о вызове на допрос по делу убитого 10 лет назад бизнесмена
15:39
Ученые догадались, как купить счастье за деньги
15:30
«Любитель некоторых мужчин» — Костюшкина оригинально объявили на концерте
15:16
Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну стало плохо в суде
15:04
Российскому дипломату отказали во въезде в Чехию
14:59
«Куда смотрит Королева?»: полуголый Тарзан появился на подтанцовке у Горбань
14:47
Под звуки самбы: Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро
14:36
Подросток на Кубани напал на школьников с пневматическим пистолетом
14:26
Кукольный беспредел: В Петербурге подписали петицию против аниматоров-вымогателей
14:15
Хаос на Украине: Зеленского прослушивает СБУ, Порошенко распускает руки
14:01
Молоко опасно для здоровья — исследование
13:51
Глава компании Amazon Джефф Безос по-прежнему самый богатый человек в мире
13:40
Умный асфальт: В России борются за повышение безопасности на дорогах
13:27
В России изобрели суперкомпьютер, обрабатывающий гигантский объем данных
13:15
Избитый приятелем матери годовалый малыш умер в больнице Белогорска
13:07
«Нога стала неметь, он не чувствует боли» — адвокат Кокорина о его самочувствии
12:55
Адвокат: у детей Барановской отберут деньги ради ребенка Казьминой
12:48
Психолог объяснила перепады настроения Кита Флинта перед смертью

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Кто лечит, а кто калечит: смотрите документальный фильм «Вся правда о… частной медицине» на Пятом

В воскресенье, 3 марта, Пятый канал покажет новую серию потребительского расследования «Вся правда о…».

5-tv.ru

Реклама