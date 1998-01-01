Видео: Волочкова требует с бывшего мужа 100 миллионов рублей

Анастасия Волочкова требует с бывшего мужа Игоря Вдовина 100 миллионов рублей. Балерина утверждает, что экс-супруг обманом снял с ее счетов крупную сумму и отказывается отдавать. Отчаявшись решить вопрос своими силами, артистка обратилась в полицию.

Когда же Вдовин успел увести у Волочковой огромную сумму? Ведь экс-супруги уже давно не живут вместе. Потом балерина сама разъяснила ситуацию у себя на странице в социальной сети. Оказалось, что эти сто миллионов, а точнее три миллиона долларов по старому курсу, Игорь взял у нее на бизнес 10 лет назад.

— 10 лет назад путем обмана мой бывший муж взял у меня в долг на год три миллиона долларов. И этот долг мне не возвращен по сей день, — написала Волочкова в своем Instagram.

По словам балерины, ее деньги Вдовин вложил в строительство многоквартирного дома в Астрахани. Гарантом возврата средств послужил договор долевого участия, который Игорь отдал Анастасии. Как потом утверждал водитель балерины — Александр Скиртач, Волочкова — владелица 22 квартир! Но это только на бумаге. На самом деле дом в Астрахани так и не построили. И балерина почувствовала себя обманутой. Но почему Волочкова заявила на бывшего мужа лишь 10 лет спустя?

— Так как мы видим, что до сих пор господин Вдовин на свободе, никто его не преследовал в течение 10 лет с точки зрения уголовно-правовой составляющей, значит дело не было открыто. В общем, трижды подумала, прежде чем обвинять, поскольку здесь состава нет, — говорит адвокат Ирина Духина.

А ведь еще минувшей осенью отношения между экс-супругами были идеальными. Они вместе отпраздновали 13-летие своей дочери Ариши и ничто не предвещало разлада.

— Я их дочь. Я их общая дочь. Это не значит, что я кого-то люблю больше или меньше. Они оба мои родители. И им решать, быть вместе или не быть вместе. Но, в любом случае, они не перестают быть родителями, — говорит девочка.

День рождения Ариадны полностью организовал и оплатил отец. Неудивительно, что в СМИ появились сообщения, что Волочкова и Вдовин снова вместе. Анастасия не спешила опровергать эту информацию. Но через несколько месяцев страна узнала, что у Волочковой появился жених. Им оказался звукорежиссер Театра Надежды Бабкиной Михаил Борисовский. На своем дне рождения балерина даже объявила, что готовится к свадьбе.

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Все помнят роскошную свадьбу Волочковой с Игорем Вдовиным в 2003 году. Их было даже две. Одна — в Санкт-Петербурге, а на следующий день — в Москве.

— Ну представляете, Екатерининский дворец, если там покажете кадры, да вы что, это, это просто было мега! Виктор Крамер был режиссером этой свадьбы, и у нас 400 именно артистов, как, вы знаете — не артистов эстрады — а именно артистов: аниматоров, ангелочков, артистов драматических театров участвовали. А гостей было 350. Ну это была феерия, у меня было пять свадебных платьев, а на следующий день это был Юсуповский дворец в Москве, — вспоминает балерина в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Свадьба обошлась тогда примерно в один миллион евро. По нынешнему курсу это около 75 миллионов рублей. И, по утверждению Анастасии, основные расходы легли на ее плечи. Теперь балерина снова собирается замуж. Ее избранник Михаил Борисовский, уроженец села Грачевка Оренбургской области — далеко не олигарх.

— Я работал с коллективом скрипичным дуэтом. И так получилось, что совместные получились гастроли этого дуэта и Анастасии. И с тех пор я езжу с ней, катаюсь, — рассказывает Михаил.

Для чего же вдруг срочно потребовались Анастасии 100 миллионов от Вдовина? Уж не на новую ли свадьбу — еще более роскошную, чем прошлая? Волочкова наверняка будет стремиться поразить гостей небывалым размахом торжества. Поклонники балерины уверены — если на свадьбе с Вдовиным Анастасия сменила пять платьев, то на новом бракосочетании превзойдет это достижение. Пригласит не 350 гостей, а еще больше. Ну и бюджет на торжество, конечно, придется увеличить. Вот здесь-то потенциальные 100 миллионов очень пригодятся. Кстати, несмотря на весь шик, свадьба с Вдовиным оказалась бутафорией. Пару официально так никто и не расписал.

— Когда у нас была свадьба с Игорем, штампа не было, но была свадьба, которая была, извините, свадьба века, — объясняет Волочкова.

О, сколько сенсаций готовит еще Анастасия в этом году! Суд с бывшим, свадьба с нынешним. Но разве остановится на этом эпатажная светская львица?

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