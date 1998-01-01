Бывшая жена певца Александра Серова рассказала об изменах и избиениях

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По словам Елены Стебеневой, певец сломал ей нос, когда она застала его дома с любовницей. Но ушла она не поэтому.

Фото: YouTube @Россия1

Бывшая жена очень популярного некогда певца, исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» Александра Серова решилась публично рассказать о непростой совместной жизни со звездой.

Елена Стебенова прожила с Серовым 18 лет, они разошлись в 2011 году. Как пишет Teleprogramma.pro, отношения начали портиться задолго до этого из-за измен певца. Отношения выяснялись бурно, доходило даже до рукоприкладства. Однажды Елена застала мужа дома с любовницей и вполне резонно устроила скандал. В ответ Александр ударил ее по голове и сломал нос. Правда, в последствии уверял, что всего лишь отвесил несколько пощечин.

Однако ушла Стебенева от супруга не тогда, а когда певец стал распространять о жене нелицеприятные слухи — он заявил на телевидении, что Елена якобы продала подаренные ему часы и на вырученные деньги купила себе автомобиль.

Как бы то ни было, сейчас женщина говорит, что все равно продолжает любить Серова — за долгие годы он стал для нее родным человеком. У них есть уже взрослая дочь Мишель.

Ранее Пятый канал рассказывал, что поклонница 64-летнего Александра Серова пришла на его концерт в свадебном платье и предложила жениться на ней. От невесты, которая оказалась еще и сотрудницей МВД, певец вынужден был укрыться в гримерке.

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