«Куда смотрит Королева?»: полуголый Тарзан появился на подтанцовке у Горбань

, 14:59 Видео 834

Сергей Глушко эффектно дополнил танцем исполнение песни про несчастную любовь.

Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Сергей Глушко дал новый повод для слухов — полуголый Тарзан, сверкая торсом, появился на подтанцовке у звезды «Кухни» Маши Горбань. Мария исполнила песню «Кирилл» группы «Кис-Кис», а на строчке «Прости, я стала взрослой» появился Глушко и начал исполнять танец. Тарзан не стал делать из случившегося тайны и выложил ролик у себя в Instagram.

Подписчики забеспокоились — женатый танцор в полуголом виде на подтанцовке у Горбань сразу навел на мысли об измене.

— А Королева пошла за хлебом…??? Ты уже Кириллом стал — быстрый.

— Я тоже видела, что Наташа после операции. Я что-то ничего не пойму...... Чему веселиться.

— Это капец! Не знаю, как там Кирил, но Королева скорее всего уже в пути!

Также подписчики заметили, что актриса не поет, а просто открывает рот под фонограмму. Известно, что Мария Горбань и Тарзан в данный момент гастролируют по России со спектаклем «Муж на час».

Ранее Пятый канал рассказывал, что Тарзан разделся в преддверии Международного женского дня.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

16:06
Госдума ввела запрет на создание хостелов в жилых помещениях
15:57
Путин потребовал от банков не накручивать льготную ставку по ипотеке выше 6%
15:48
«Неправда»: Волочкова о вызове на допрос по делу убитого 10 лет назад бизнесмена
15:39
Ученые догадались, как купить счастье за деньги
15:30
«Любитель некоторых мужчин» — Костюшкина оригинально объявили на концерте
15:16
Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну стало плохо в суде
15:04
Российскому дипломату отказали во въезде в Чехию
14:59
«Куда смотрит Королева?»: полуголый Тарзан появился на подтанцовке у Горбань
14:47
Под звуки самбы: Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро
14:36
Подросток на Кубани напал на школьников с пневматическим пистолетом
14:26
Кукольный беспредел: В Петербурге подписали петицию против аниматоров-вымогателей
14:15
Хаос на Украине: Зеленского прослушивает СБУ, Порошенко распускает руки
14:01
Молоко опасно для здоровья — исследование
13:51
Глава компании Amazon Джефф Безос по-прежнему самый богатый человек в мире
13:40
Умный асфальт: В России борются за повышение безопасности на дорогах
13:27
В России изобрели суперкомпьютер, обрабатывающий гигантский объем данных
13:15
Избитый приятелем матери годовалый малыш умер в больнице Белогорска
13:07
«Нога стала неметь, он не чувствует боли» — адвокат Кокорина о его самочувствии
12:55
Адвокат: у детей Барановской отберут деньги ради ребенка Казьминой
12:48
Психолог объяснила перепады настроения Кита Флинта перед смертью

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Кто лечит, а кто калечит: смотрите документальный фильм «Вся правда о… частной медицине» на Пятом

В воскресенье, 3 марта, Пятый канал покажет новую серию потребительского расследования «Вся правда о…».

5-tv.ru

Реклама