«Куда смотрит Королева?»: полуголый Тарзан появился на подтанцовке у Горбань

Сергей Глушко дал новый повод для слухов — полуголый Тарзан, сверкая торсом, появился на подтанцовке у звезды «Кухни» Маши Горбань. Мария исполнила песню «Кирилл» группы «Кис-Кис», а на строчке «Прости, я стала взрослой» появился Глушко и начал исполнять танец. Тарзан не стал делать из случившегося тайны и выложил ролик у себя в Instagram.

Подписчики забеспокоились — женатый танцор в полуголом виде на подтанцовке у Горбань сразу навел на мысли об измене.

— А Королева пошла за хлебом…??? Ты уже Кириллом стал — быстрый.

— Я тоже видела, что Наташа после операции. Я что-то ничего не пойму...... Чему веселиться.

— Это капец! Не знаю, как там Кирил, но Королева скорее всего уже в пути!

Также подписчики заметили, что актриса не поет, а просто открывает рот под фонограмму. Известно, что Мария Горбань и Тарзан в данный момент гастролируют по России со спектаклем «Муж на час».

Ранее Пятый канал рассказывал, что Тарзан разделся в преддверии Международного женского дня.