Пошли до конца! Защитники животных пытали и убивали браконьеров

Всемирный фонд дикой природы оказался в центре крупного скандала. Организацию заподозрили в экологическом терроризме. Есть факты, которые свидетельствуют, что зоозащитники готовы на все ради спасения животных, даже на убийство людей.

Согласно расследованию американской медиа-компании BuzzFeed, для борьбы с браконьерами Фонд нанимает вооруженных до зубов садистов и убийц.

Расстрелы, пытки, сексуальное насилие и жестокие побои — в шокирующем расследовании более ста свидетельств и тысячи страниц секретных материалов о том, как Всемирный фонд дикой природы финансировал вооруженные группировки. В Африке и Азии наемники, которые называют себя защитниками животных якобы убивали и калечили браконьеров.

Подробнее смотрите в видеосюжете Кристины Федоровой.

Ранее Пятый канал сообщал, что основательница Фонда дикой природы (WWF) в России Лора Уильямс трагически погибла.