«Шерлок Холмс-3» выйдет на экраны на год позже

Третий полнометражный фильм «Шерлок Холмс» порадует любителей Агаты Кристи лишь в декабре 2021 года — это на один год позднее обещанной даты премьеры.

Над постановкой продолжения киносаги работает Гай Ричи, а главные легендарные роли по-прежнему исполнят Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу, пишет KP.RU.

Первый фильм франшизы появился десять лет назад, и в роли Холмса предстал Дауни-младший, за что впоследствии удостоился «Золотого глобуса».

После успеха второй части — «Шерлок Холмс: Игра теней» — в компании Warner Brothers Production задумалась и о третьем фильме.

Ранее Роберт Дауни-младший отмечал, что работа над новым фильмом задержалась из-за его сложного рабочего графика.

Как сообщал Пятый канал, сценарий третьей части саги написал Крис Бренкето, в чьем послужном списке работа над сюжетом сериала «Ганнибал».