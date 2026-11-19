Трамп допустил взаимные проверки ядерных объектов США, России и Китая
Американский президент также назвал непростой задачей сокращение ядерного арсенала на две тысячи боеголовок в рамках возможного соглашения.
Фото: www.globallookpress.com/Ding Lin
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Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения взаимных инспекций ядерных объектов Соединенных Штатов, России и Китая в рамках потенциального соглашения о сокращении вооружений. Об этом он заявил 18 ноября в интервью телеканалу Fox News, его слова приводит РИА Новости.
«Думаю, это нормально», — ответил глава Белого дома на вопрос о подобных проверках.
По словам американского лидера, такой механизм может быть введен, если три страны договорятся о сокращении ядерных арсеналов. Однако реализация этих договоренностей, как признал Трамп, представляет собой сложную задачу.
В частности, президент назвал непростым возможное сокращение американских ядерных сил на две тысячи боеголовок даже при наличии соответствующего соглашения с Россией и Китаем.
В ходе интервью Трамп также затронул ситуацию вокруг Ирана. Он исключил возможность обращения к Москве и Пекину за содействием в урегулировании конфликта.
«Нам не нужна никакая помощь Я не собираюсь идти и просить о помощи», — подчеркнул американский лидер.
При этом глава Белого дома выразил заинтересованность в заключении долгосрочного соглашения с Тегераном. По его словам, будущие договоренности должны сохранять силу независимо от того, кто будет находиться у власти в Соединенных Штатах.
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