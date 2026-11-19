«Мы с ним снимались»: Колокольников рассказал о знакомстве с новым Бондом
Артист с иронией отреагировал на вопрос «не видит ли он себя в образе легендарного шпиона».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Актер Юрий Колокольников поддержал выбор Паттинсона на роль Джеймса Бонда
Актер Юрий Колокольников, который ранее работал на одной площадке с Робертом Паттинсоном, на премьере сериала «Тайный город» высказался о назначении коллеги на роль агента 007.
По словам артиста, новость о новом Джеймсе Бонде вызвала у него искренний восторг.
«Вот тут объявили вчера (нового Джеймса Бонда. — Прим. ред.). Вот это просто вау. Вот это прямо круто!» — поделился он с корреспондентом 5-tv.ru.
Колокольников подчеркнул, что полностью поддерживает такой выбор, так как знает Паттинсона лично.
«Мы же с ним снимались, и он вообще такой классный чувак, я очень рад», — отметил актер.
На вопрос, видит ли он себя в роли легендарного шпиона, Колокольников ответил с самоиронией:
«Слеза покатилась по лицу. Ну, в принципе. Не знаю, не мне судить».
Колокольников уже имеет опыт работы с именитыми режиссерами. Актер снимался в фильме у Кристофера Нолана, известного по «Одиссее». О съемках он рассказывал, что режиссер заставлял его заучивать фразы наоборот — это требовалось для выполнения сложных трюков. Такой подход, по словам артиста, помог ему лучше понять профессию.
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