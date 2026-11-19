Помилованная блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала, что, несмотря на непростые отношения с экс-супругом, надеется на его освобождение ради детей.

Во время прямого эфира в Instagram* Чекалина сообщила, что у Артема Чекалина прошла кассация, и теперь семья ждет апелляцию.

«Понятно, разумеется, что, несмотря на то, что он мой бывший супруг и несмотря на неидеальные отношения между нами, мягко говоря, я все равно, разумеется, переживаю и хочу, чтобы ради детей он вышел», — приводит ее слова РИА Новости.

Блогер также отметила, что ситуация с отцом стала для детей большим стрессом, поэтому семья продолжает работать с ними на эту тему, в том числе с помощью психолога.

Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной. Документ освободил ее не только от условного срока, но и от штрафа в 765 миллионов рублей, а также снял запрет на деятельность в интернете. Артем Чекалин был приговорен к семи годам лишения свободы по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Осужденного пока не отправили в исправительную колонию.

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