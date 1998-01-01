«Лежит, смотрит телевизор и ест»: Во ФСИН объяснили проблемы с ногой у Кокорина

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По мнению замглавы ведомства, футболисту нездоровится от безделья.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 219

Арестованный футболист «Зенита» в СИЗО «Бутырка» предпочитает малоподвижный образ жизни. Так прокомментировал жалобу адвоката спортсмена на онемевшую ногу заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

— Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес, — приводит слова замглавы ведомства телеканал «360».

Максименко пояснил, что в отличие от Кокорина, другой арестованный — Павел Мамаев — активно занимается физкультурой, играет в футбол, и на здоровье не жалуется.

Замглавы ФСИН подтвердил, что врачи «Бутырки» действительно проводили медицинские процедуры спортсмену, после них у Кокорина на ноге появилось легкое покраснение, «которое помазали зеленкой и оно уже заживает».

В свою очередь заместитель председателя общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сделала во ФСИН официальный запрос по поводу состояния здоровья Кокорина, пишет teleprogramma.

— Ампутировать ногу — то же самое, как при перхоти отрезать голову, — успокоили в ведомстве Меркачеву.

Правозащитница также рассказала, что во ФСИН попросили не нагнетать ситуацию вокруг футболиста.

Как сообщал Пятый канал, адвокат Кокорина Андрей Ромашев заявил, что у 27-летнего спортсмена стала неметь нога и он не чувствует боли.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 219
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