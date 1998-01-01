«Нога стала неметь, он не чувствует боли» — адвокат Кокорина о его самочувствии

, 13:07 Эксклюзивное интервью 132

По мнению защитника футболиста, Кокорину нельзя в таком состоянии оставаться под стражей, к тому же это противозаконно.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 218

27-летний футболист Александр Кокорин не почувствовал боли от глубоких ожогов. По словам его защитника Андрея Ромашева, это уже серьезный симптом.

— В позапрошлую пятницу врачи СИЗО решили помочь Кокорину по-своему — провести курс магнитно-резонансной терапии. Это когда к определенным частям тела подсоединяется электроды и пускается небольшой ток. Обычно на конце электрода помещаются поролоновые подушечки, чтобы избежать соприкосновения с телом. В изоляторе таких подушечек не было, видимо старая аппаратура. Они просто обмотали ему ногу марлей и присоединили эти электроды, они начали нагреваться и жечь ноги, — рассказал он о случившемся.

В результате такого «лечения» нападающий «Зенита» получил ожог в двух местах.

— Но главное тут не в ожогах. Главное в том, что нога стала неметь. Он не чувствует боли, из-за чего не почувствовал вовремя прожигание, — отметил адвокат.

Андрей Ромашев добавил, что в таком состоянии нельзя удерживать человека под стражей, так как это противоречит законодательству.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кокорина могут отпустить из СИЗО из-за проблем со здоровьем.

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