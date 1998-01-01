Хватит ныть: Почему Рита Дакота перестала делиться с поклонниками своими мыслями

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Певица рассказала в Instagram, что не хочет выносить свою личную жизнь на суд общественности из-за обвинений в «нытье».

Фото: instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота, не так давно расставшаяся с Владом Соколовским, опубликовала в Instagram пост, где объяснила, что больше не хочет писать туда свои «философские» мысли из-за обвинений в «нытье».

Девушка пожаловалась, что именно такие комментарии читает под своими публикациями. Именно поэтому не может быть до конца откровенной со своими читателями. Рита призналась, что из-за переживаний по этому поводу даже отменила релиз своей песни «Не умеешь любить».

— На полном серьезе, я отменила релиз «Не умеешь любить» потому что устала от хейта и берегу свой маленький хрупкий мирок, заботливо склеенный по осколочкам, защищаю его как могу. Мне и правда попросту страшно, я не хочу укореняться в сознании общественности в роли жертвы, потому что я совершенно точно не она, — призналась Дакота.

Все свои переживания певица записывает в тетрадь «12 шагов», которую возможно, когда-нибудь опубликует.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Дакота посвятила новую песню безусловной любви к своему бывшему мужу.

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