Видео: Дакота посвятила новую песню безусловной любви к своему бывшему мужу

Певица Рита Дакота посвятила песню «Новые линии» любви к своему бывшему супругу Владу Соколовскому, с которым они расстались летом прошлого года.
Девушка разместила видеоклип в Instagram и написала поклонникам откровенное послание о своих чувствах. Дакота утверждает, что смогла преодолеть боль от расставания и теперь не испытывает ни ненависти, ни обиды, ни страха.
— На этом месте останется лишь прощение, благодарность и огромная безусловная любовь. Я любила своего мужа, люблю сейчас и буду любить всегда, любить и благодарить, даже за самые страшные минуты, проведенные наедине с собой в углу ванной на полу. Это самый ценный урок в моей жизни — научиться любить и отпускать, желая только добра, — написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Это всё, что я хотела сказать, перелистывая огромную главу своей жизни, в которой больше нет ни ненависти, ни обиды, ни страха... На этом месте останется лишь прощение, благодарность и огромная безусловная любовь.. Я любила своего мужа, люблю сейчас и буду любить всегда, любить и благодарить, даже за самые страшные минуты, проведённые наедине с собой в углу ванной на полу. Это самый ценный урок в моей жизни - научиться любить и отпускать, желая только добра.. Кажется, во мне никогда в жизни не было столько любви, сколько сейчас. «Тут нет палачей и врагов. Каждый Учитель и Бог»... Я отпускаю и тебя, моя самая любимая грустная светлая песня про Любовь. Лети в большой мир, лечи раненые сердца. Моё - уже.. (В следующем посте я расскажу о команде, которая сделала это вместе со мной. Это уникальные люди🙏) Клип по прямой ссылке в шапке. А песня для скачивания - на всех цифровых площадках по названию Rita Dakota - Новые Линии. Спасибо за ваш отклик. Я чувствую всё ❤️
Дакота надеется, что ее песня поможет и другим, оказавшимся в подобной ситуации.
— Моя самая любимая грустная светлая песня про любовь. Лети в большой мир, лечи раненые сердца, — пожелала Дакота.
Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором Влад Соколовский публично раскаялся в изменах Дакоте.