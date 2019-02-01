Видео: Дакота посвятила новую песню безусловной любви к своему бывшему мужу

Певица Рита Дакота посвятила песню «Новые линии» любви к своему бывшему супругу Владу Соколовскому, с которым они расстались летом прошлого года.

Девушка разместила видеоклип в Instagram и написала поклонникам откровенное послание о своих чувствах. Дакота утверждает, что смогла преодолеть боль от расставания и теперь не испытывает ни ненависти, ни обиды, ни страха.

— На этом месте останется лишь прощение, благодарность и огромная безусловная любовь. Я любила своего мужа, люблю сейчас и буду любить всегда, любить и благодарить, даже за самые страшные минуты, проведенные наедине с собой в углу ванной на полу. Это самый ценный урок в моей жизни — научиться любить и отпускать, желая только добра, — написала она.

Дакота надеется, что ее песня поможет и другим, оказавшимся в подобной ситуации.

— Моя самая любимая грустная светлая песня про любовь. Лети в большой мир, лечи раненые сердца, — пожелала Дакота.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором Влад Соколовский публично раскаялся в изменах Дакоте.