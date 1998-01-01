Бразильские страсти: Беспорядками закончился один из дней карнавала в Рио

Массовыми беспорядками и столкновениями с полицией закончился один из дней бразильского карнавала.

Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро во время концерта, 5 марта.

Представители двух враждующих уличных группировок затеяли кровавую потасовку. Чтобы успокоить хулиганов, полиция применила слезоточивый газ.

Затем в ход пошли дубинки. В толпе началась паника, люди стали разбегаться. В давке пострадали несколько десятков человек. Концерт пришлось прервать более чем на два часа.

Ранее Пятый канал рассказывал, что карнавал в Каракасе закончился массовыми беспорядками.