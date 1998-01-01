Карнавал в Каракасе закончился массовыми беспорядками

Карнавал в столице Венесуэлы перерос в массовые беспорядки. Молодые люди начали бросать камнями в сотрудников правоохранительных органов.

Сообщается о четверых раненых сотрудников правоохранительных органов. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Участники народных гуляний в Каракасе вступили в физический конфликт с сотрудниками национальной гвардии Венесуэлы в понедельник, 4 марта, около 17 часов по местному времени (полночь по московскому). Как сообщает ТАСС, в нападении на гвардейцев участвовали несколько десятков человек. Молодые люди, одетые в праздничные маски, также забросили в толпу шашки со слезоточивым газом на улице Лос-Просерес.

Действия нарушителей вызвали панику среди горожан, люди начали спешно покидать место инцидента. Сейчас полиция Каракаса проводит задержания зачинщиков беспорядков.

Возможно, эта акция связана с политическим противостоянием, продолжающим набирать обороты в Венесуэле. Как сообщал ранее Пятый канал, глава оппозиции Хуан Гуайдо недавно вернулся в страну после встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Американская сторона активно поддерживает притязания самопровозглашенного лидера Венесуэлы на пост законного президента страны.