Карнавал в Каракасе закончился массовыми беспорядками

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Молодые люди закидали камнями сотрудников нацгвардии и пустили в толпу слезоточивый газ.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 107

Карнавал в столице Венесуэлы перерос в массовые беспорядки. Молодые люди начали бросать камнями в сотрудников правоохранительных органов.

Сообщается о четверых раненых сотрудников правоохранительных органов. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Участники народных гуляний в Каракасе вступили в физический конфликт с сотрудниками национальной гвардии Венесуэлы в понедельник, 4 марта, около 17 часов по местному времени (полночь по московскому). Как сообщает ТАСС, в нападении на гвардейцев участвовали несколько десятков человек. Молодые люди, одетые в праздничные маски, также забросили в толпу шашки со слезоточивым газом на улице Лос-Просерес.

Действия нарушителей вызвали панику среди горожан, люди начали спешно покидать место инцидента. Сейчас полиция Каракаса проводит задержания зачинщиков беспорядков.

Возможно, эта акция связана с политическим противостоянием, продолжающим набирать обороты в Венесуэле. Как сообщал ранее Пятый канал, глава оппозиции Хуан Гуайдо недавно вернулся в страну после встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Американская сторона активно поддерживает притязания самопровозглашенного лидера Венесуэлы на пост законного президента страны.

Тема:
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