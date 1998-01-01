Пятерых российских моряков приговорили к тюремным срокам в Южной Корее

Южнокорейский суд приговорил к тюремным срокам российских моряков с судна «Палладий». Так, судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, еще трое моряков — по 10 месяцев. Кроме того, старшему механику дали условный срок.

Как сообщает ТАСС, приговор вступает в силу в среду, 13 марта. До этого момента команда танкера может подать апелляцию. Сотрудники консульства РФ намерены в ближайшее время посетить следственный изолятор, где содержатся россияне.

Судно «Палладий» было задержано за долги в Южной Корее в августе прошлого года. Через месяц танкер попытался покинуть порт без оформления документов и был остановлен силами береговой охраны. Во время спецоперации команда оказала сопротивление.

Ранее Пятый канал сообщал, что сухогруз «Кузьма Минин» арестован в британском порту.