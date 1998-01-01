Сухогруз «Кузьма Минин» арестован в британском порту

Проблемы судовладельца обернулись очередным арестом для сухогруза «Кузьма Минин», который 18 декабря 2018 года сел на мель возле британского города Фалмут. Об этом сообщили в Международной федерации транспортных рабочих.

— Судно арестовано за имеющиеся долги Мурманского морского пароходства, — сообщил координатор организации Сергей Фишов.

Сухогруз «Кузьма Минин» в результате инцидента получил повреждение топливного бака. На время расследования и ремонта судно отбуксировали в ближайший порт.

По информации ТАСС, за границей находятся девять судов Мурманского морского пароходства, часть из них арестованы. К слову, сухогрузне «Кузьма Минин» не мог выйти из Нидерландов в течение нескольких месяцев также из-за долгов судовладельцев. Сколько продлится вынужденная остановка в Великобритании пока не сообщается.

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