Российских лыжников назвали наивными за упущенные возможности на ЧМ

Сборная России по лыжным гонкам упустила победу на чемпионате мира в австрийском Зеефельде из-за тактических ошибок. Об этом заявил менеджер сборной Норвегии Видар Лефшус.

— Например, в 50-километровом марафоне не совсем понятно, как Холунну дали уйти так далеко перед началом погони. Да, Большунов предпринял хорошую попытку, но с точки зрения тактики было странно наблюдать за некоторыми его действиями. Сложилось ощущение, что русские наивны. Но ведь тактика — часть спорта. Возможно, России стоило лучше подготовиться тактически, — приводит его слова «Спорт Экспресс».

Журналист также опроверг информацию об использовании норвежцами терапевтических исключений. Ранее Пятый канал рассказывал, как австрийского лыжника поймали с поличным на допинге.