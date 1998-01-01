Видео: Австрийский лыжник пойман с поличным на допинге

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Участник Олимпийских игр в Сочи Макс Хауке делал переливание крови перед гонкой.

Фото, видео: Twitter @MiamiSven

Тема:
Допинговый скандал 252

26-летний лыжник из Австрии Макс Хауке отстранен от участия в чемпионате мира после допингового скандала. В ходе полицейского рейда утром 27 февраля его задержали с оборудованием для переливания крови в руке.

На кадрах, сделанных во время задержания, растерянный Хауке отвечает на вопросы правоохранителей. По информации Daily Mail, его партнер по команде Доминик Бальдауф также находится под подозрением.

В тот же день были арестованы представитель Казахстана Алексей Полторанин, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярва. Среди задержаных — немецкий доктор Марк Шмидт, который в прошлом был замешан в допинг-скандале в велоспорте. Ранее Пятый канал рассказывал о спецоперации в Зеефельде.

Тема:
Допинговый скандал 252
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