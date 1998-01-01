Юбилей отмечает певица, с которой плакала вся страна — Татьяна Буланова принимает поздравления. Неповторимый голос — редкий случай, когда спутать исполнителя невозможно ни с кем другим.

Знаменитость начала свой путь еще в 90-х и продолжает радовать публику своим творчеством и сейчас — ранимая женщина с железной волей.

Корреспондент Пятого канала Ян Воскресенский провел откровенную беседу с заслуженной артисткой России Татьяной Булановой. Текстовую версию интервью читайте в развернутом материале Пятого канала.