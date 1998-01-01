Пентагон возвращается к разработке «умных» систем вооружения для сдерживания РФ

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Концепция Assault Breaker разрабатывалась во время холодной войны, и предполагала использование «интеллектуального оружия» большой дальности действия.

Фото, видео: ТАСС / U.S. Air Force, youtube.com @VigilanteSystems

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) занято разработкой «умных» систем вооружения, предназначенных для сдерживания превосходящих сил противника. Проект под названием Assault Breaker II, использует наработки времен холодной войны, когда советские танки могли прорваться в Западную Европу еще до прибытия подкреплений из США.

Как сообщает портал Aviation Week, в обновленном варианте программы главная роль отводится авиации. Так, самолет боевого управления E-8 JSTARS отслеживает маршрут танковых клиньев, после чего направляет на перехват эскадрилью из 12 тяжелых бомбардировщиков B-52H. Каждый из этих «Стратосферных крепостей» несет по 20 ракет, в которых заключен рой из 40 «умных» кассет. С помощью инфракрасных датчиков эти боеприпасы начинают самостоятельную охоту на танки.

Возрождение программы Assault Breaker связывают с успехами России и Китая в военной сфере. По данным издания, на создание ракетного комплекса уйдет не больше десяти лет. За это время планируется добавить новые функции, такие как самоуничтожение и предотвращение атаки роя на одну и ту же цель.

Ранее Пятый канал публиковал рейтинг самых провальных разработок новых видов оружия США.

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