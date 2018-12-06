Фальшивомонетчик использовал елочную мишуру для подделки двухтысячных купюр

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Житель Подмосковья изготовил более 1,2 тысячи банкнот, на которых имелась едва заметная надпись «не является платежным средством».

Фото, видео: ТАСС / Коротаев Артем, Пятый канал

В Рязанской области задержали 28-летнего фальшивомонетчика, который расплачивался поддельными купюрами. При досмотре у него обнаружили 16 банкнот достоинством в две тысячи рублей, а во время обыска в арендованной квартире еще более 1,2 тысячи аналогичных изделий из бумаги и мишуры. Новогоднее украшение использовалось для имитации защитных элементов.

— Установлено, что фигурант расплатился поддельными банкнотами в двух магазинах города Спас-Клепики, в торговой палатке и на рынке в поселке Тума, а также совершил еще шесть попыток сбыта фальшивок, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее Пятый канал рассказывал, как на Дальнем Востоке раскрыли сеть мошеннических медцентров.

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