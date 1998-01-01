Полицейские накрыли целую сеть псевдомедицинских центров. Мошенники работали сразу в нескольких городах — Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске.

Фальшивые клиники открывали в крупных торговых центрах. Их главной мишенью были пенсионеры. Пожилых людей обзванивали и завлекали обещанием бесплатных обследований. Затем у пациентов якобы находили заболевания и предлагали быстро пройти лечение. Его стоимость доходила до 350 тысяч рублей.

— В отношении двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности избрана мера пресечения в виде ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На удочку преступников попалось больше 100 человек. Сумма ущерба превысила 20 миллионов. В ходе обысков полицейские изъяли технику, которую выдавали за медицинскую, а также картотеку клиентов и бухгалтерию.

Ранее Пятый канал сообщал, что о пресечении деятельности нелегальных медицинских центров в Кирове.