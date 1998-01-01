Видео: выступление главы Минэкономразвития попросили перенести

В рамках правительственного часа в Госдуме сегодня обсуждали нацпроекты. Докладчиком был министр экономического развития Максим Орешкин, которого буквально забросали вопросами.

Депутатов особенно интересовали средства, которые должны быть выделены на реализацию приоритетных задач. Однако все эти бюджетные темы сейчас еще только окончательно согласовываются. Так что парламентарии решили прервать доклад министра и отложить его выступление на конец марта или начало апреля.

— Заявленная тема была более узкой. Парламентарии решили ее расширить и сделать ее всеобъемлющей. Поэтому, конечно, к этому разговору нужно подготовиться и строить его абсолютно по-другому, — объяснил ситуацию сам Максим Орешкин в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Ситуацию уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся «рабочим процессом».