Русофобские потуги: Песков оценил предложение Конгресса раскрыть доходы Путина

Республиканец Элис Стефаник и демократ Вальдес Демингс внесли в Конгресс США законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина». Согласно проекту, разведка должна предоставить американскому парламенту данные о доходах и имуществе российского президента.

Комментируя инициативу конгрессменов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что американские депутаты чересчур много времени уделяют России.

— Последнее время законодатели США предпочитают очень много заниматься проблематикой РФ, главы государства, других высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что к подобным акциям не стоит относиться серьезно и назвал инициативу конгрессменов «русофобскими потугами».

Ранее Пятый канал рассказывал, как Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о «контрабанде» запчастей для танков из РФ на Украину.