Придется раскошелиться: США потратят миллионы на новые системы ПРО

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Новая система защиты от российских и китайских ракет обойдется Пентагону почти в миллиард долларов.

Фото: Globallookpress.com

Пентагон готов потратить дополнительные 830 миллионов долларов на модернизацию ПРО, сообщает «Московский комсомолец». Разработкой и производством усовершенствованных противоракетных систем THAAD займется компания Lockheed Martin — два месяца назад они запрашивали у американского правительства 1,5 миллиарда долларов, а теперь цена возросла до 2,3 миллиарда.

Компания объясняет увеличение контракта дополнительными тестами и увеличением дальности и мощи комплексов ПРО.

По мнению военного эксперта Олега Желтоножко, длительное увлечение ударными средствами ведения войны привели к тому, что США серьезно отстали в обороне.

— Сегодня у них (США — прим. ред.) тактические комплексы ПРО слабоваты. Ни с чем серьезным они справиться не смогут. Например, с российскими или китайскими ракетами. Максимум, что могут — прикрыть союзников, например, Израиль от полукустарных ракет, — поясняет Желтоножко.

Ранее Пятый канал сообщал, что Пентагон возвращается к разработке «умных» систем вооружения для сдерживания РФ.

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