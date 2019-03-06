Придется раскошелиться: США потратят миллионы на новые системы ПРО

Пентагон готов потратить дополнительные 830 миллионов долларов на модернизацию ПРО, сообщает «Московский комсомолец». Разработкой и производством усовершенствованных противоракетных систем THAAD займется компания Lockheed Martin — два месяца назад они запрашивали у американского правительства 1,5 миллиарда долларов, а теперь цена возросла до 2,3 миллиарда.
Компания объясняет увеличение контракта дополнительными тестами и увеличением дальности и мощи комплексов ПРО.
По мнению военного эксперта Олега Желтоножко, длительное увлечение ударными средствами ведения войны привели к тому, что США серьезно отстали в обороне.
Ранее Пятый канал сообщал, что Пентагон возвращается к разработке «умных» систем вооружения для сдерживания РФ.